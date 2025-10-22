В Тарасовском районе выявили применение запрещенного препарата на озимой пшенице
В Тарасовском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили компанию, которая обработала озимую пшеницу пестицидом, не разрешенным для этой культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Уточняется, что предприятие использовало для обработки посевов препарат Тотал 480, ВР. Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России, данный препарат запрещен для использования на озимой пшенице.
Компании объявлено предостережение, а также предложено принять меры для устранения нарушений.