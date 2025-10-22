МВД: более 160 тыс. телефонных номеров блокированы за сдачу в аренду

МВД России продолжает приостанавливать связь владельцам телефонных номеров, которые временно сдают аккаунты в аренду злоумышленникам. Меры приняты в отношении более 160 тыс. абонентских номеров, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Приостановка связи происходит на основании федеральных законов № 46-ФЗ и №64-ФЗ «О связи» и закона № 15-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», пояснила Ирина Волк. По ее словам, арендующие номера мошенники действуют в интересах украинских колл-центров. К противоправной деятельности, уточнила госпожа Волк, массово привлекают несовершеннолетних.

«Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты»,— написала представитель МВД в Telegram-канале.

С 1 сентября вступили в силу изменения в УК и КоАП об административной и уголовной ответственности за сдачу абонентских номеров в аренду. За это предусмотрены штрафы от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Накануне было возбуждено первое уголовное дело об организации деятельности по незаконной передаче номеров.