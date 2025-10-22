Цискаридзе: Путин спас академию балета имени Вагановой от рейдерского захвата

Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире передачи «Таманцев. В итоге» рассказал об особой роли президента России Владимира Путина в деле сохранения здания на улице Зодчего России в Петербурге.

По словам господина Цискаридзе, российский лидер во время работы на посту вице-мэра Петербурга расселял здание академии и спасал от рейдеров, которые «хотели выкинуть оттуда балет и навсегда сделать торговым центром, гостиницей».

Андрей Маркелов