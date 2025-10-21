Трамп заявил, что завершил восемь конфликтов, а девятый — «на подходе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время при посредничестве Соединенных Штатов может завершиться девятый конфликт. О каком именно конфликте идет речь, он не сказал.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Да, будет тяжело победить (Джорджа.— "Ъ") Вашингтона и (Авраама.— "Ъ") Линкольна, но мы попробуем, правда? Хотя, они не закончили восемь войн. Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

К числу завершенных войн с момента начала своего второго президентского срока Дональд Трамп относит, в том числе, конфликты между Арменией и Азербайджаном, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном. Восьмым завершенным конфликтом, по словам президента США, стала война в секторе Газа. В день подписания мирного соглашения Дональд Трамп заявил, что дальше власти Соединенных Штатов сосредоточатся на урегулировании российско-украинского конфликта.

Перед началом пресс-конференции Дональда Трампа американские и европейские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что подготовка встречи президентов России и США поставлена на паузу.

