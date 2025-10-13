Трамп: США должны сосредоточиться на конфликте между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны израильского парламента, что продолжит добиваться мирного разрешения конфликтов по всему миру. Он подчеркнул, что первостепенная задача для его администрации в текущих условиях — урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

«Прежде всего нужно разобраться с Россией»,— сказал господин Трамп, призвав своего посланника Стива Уиткоффа сосредоточить на этом внимание.

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между «Хамасом» и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша-младшего, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая