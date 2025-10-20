Ремонт с коррупционной наценкой

В Санкт-Петербурге суд арестовал по обвинению во взяточничестве директора Службы заказчика администрации Приморского района Александра Маслова. Чиновник, по версии следствия, получил от знакомого бизнесмена почти миллион рублей. Глава бюджетного учреждения, считают в правоохранительных органах, требовал от строительных компаний процент от госконтракта в обмен на победу в конкурсах на проведение ремонта в госучреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило в отношении 49-летнего Александра Маслова дело по факту получения взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ведомстве полагают, что задержанный требовал от предпринимателя 965 тыс. рублей «за оказание содействия в приемке выполненных работ и дальнейшем покровительстве». Неназванный 32-летний коммерсант передавал чиновнику деньги под присмотром силовиков в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Из них только 20 тыс. рублей были подлинными, а остальные 945 тысяч — муляжом.

Расследование началось после обращения бизнесмена, рассказавшего сотрудникам экономической полиции, что господин Маслов предложил ему помочь выиграть конкурс на ремонт в двух детских садах.

Речь идет о выполнении общестроительных работ в здании ГБДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга». Чиновник также, утверждают правоохранители, обещал скрыть выявленные нарушения и обеспечить подписание акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных ремонтных работ.

В материалах дела говорится, что директор Службы заказчика районной администрации потребовал за это 12% от стоимости госконтракта. Каждый из двух контрактов стоил около 8 млн рублей. «Часть полученных средств он (Маслов.— «Ъ-СПб»), как предполагается, передавал своим сообщникам из числа сотрудников администрации Приморского района Санкт-Петербурга»,— уточнили в СКР.

Средства от предпринимателя, по версии следствия, начальник бюджетного учреждения получил в октябре. Александр Маслов был задержан в прошлый четверг, тогда же ему предъявили обвинение. На следующий день директор был заключен под стражу.

Правоохранители предполагают, что фигурант не первый раз проворачивал подобную схему.

На опубликованных кадрах оперативной съемки чиновник поначалу отвечал на вопросы уложивших его на землю силовиков общими фразами: мол, приехал на встречу с «товарищем», от которого получил «пакет», но внутрь не заглядывал.

Впрочем, во время избрания меры пресечения в Красногвардейском районном суде господин Маслов таки признал все вменяемое и попросил домашний арест вместо водворения в камеру, но суд ему в этом отказал.

Кроме того, как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, директор службы заказчика дал показания относительно других эпизодов своей преступной деятельности. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных коррупционных деяний.

Андрей Кучеров