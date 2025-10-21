«Зенит» предметно заинтересовался капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат» 21 октября.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В случае если трансфер не удастся оформить в январе, сине-бело-голубые попытаются подписать предварительный контракт, чтобы оформить переход летом 2026 года.

Что касается «железнодорожников», то ранее 29-летнему полузащитнику предлагали долгосрочный контракт с понижением зарплаты. На текущий момент господину Баринову предлагают долгосрочное соглашение с фиксированной зарплатой.

Хавбек выступает за «Локомотив» с 2015 года. В составе московского клуба футболист провел 190 матчей. Становился чемпионом страны в сезоне 2017/2018, трижды выигрывал Кубок России вместе с командой.

Андрей Маркелов