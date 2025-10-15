Экс-нападающий «Зенита» Кокорин не держит зла на клуб после инцидента с тюрьмой

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что остался бы в петербургском «Зените» до конца карьеры, если бы не инцидент с тюрьмой, сообщает «Спорт–Экспресс».

По словам экс-форварда сине-бело-голубых, когда он отправился за решетку, «большие дяди» решили, что ему нельзя оставаться в Петербурге. Господин Кокорин подчеркнул, что у него не осталось никаких обид на «Зенит», так как случай с тюрьмой — его стопроцентная вина.

Нападающий играл за клуб с берегов Невы с 2016 по февраль 2020 года. В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим другом, футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, избили в московской кофейне «Кофемания» главу департамента Минтранса Дениса Пака.

В мае 2019 года Кокорин и Мамаев получили реальные тюремные сроки — год и шесть, год и пять месяцев соответственно. В сентябре того же года футболисты вышли на свободу по УДО.

О дальнейших приключениях бывших игроков сборной России читайте в материале «Ъ» «Александр Кокорин и Павел Мамаев пополнили трудовые резервы».

Андрей Маркелов