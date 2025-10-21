Знаки «Жителю блокадного Ленинграда» вручили 35 гражданам после ввода нового регламента

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский вручили 35 ленинградцам знаки «Жителю блокадного Ленинграда» и юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это первая церемония после принятия нового регламента признания граждан блокадниками.

Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга

Награжденные прожили в Ленинграде менее четырех месяцев. Господин Беглов назвал прошедшую церемонию восстановлением исторической справедливости. Новый закон был принят 1 октября.

«Мы много раз говорили, что каждый день, прожитый в блокадном городе, был подвигом, и нельзя измерять степень страдания днями. Это справедливо для взрослых, а еще больше для детей, которые жили в Ленинграде или родились в годы блокады»,— заявил губернатор.

Правом получить знак «Жителю блокадного Ленинграда», согласно сведениям Фонда пенсионного и социального страхования РФ, обладают 1809 человек. Из них 1749 проживают в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что законопроект о признании пенсионеров блокадниками за день жизнь в осажденном городе внес в городской парламент Александр Беглов. Владельцы знака теперь могут получить льготы, предусмотренные федеральным законодательством.

Татьяна Титаева