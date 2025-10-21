WSJ: Лавров и Рубио продолжат контакты по подготовке встречи президентов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат прорабатывать план возможной встречи президентов двух стран, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет WSJ, Сергей Лавров и Марко Рубио в конце октября примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Высокопоставленные чиновники Белого дома сказали, что их встреча на саммите не планируется.

16 октября президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После его завершения господин Трамп объявил, что в ближайшие две недели он встретится с господином Путиным в Будапеште. 20 октября Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили встречу президентов и урегулирование конфликта на Украине. Reuters писало, что главы внешнеполитических ведомств могут встретиться 23 октября.

Утром 21 октября CNN со ссылкой на источник сообщил, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио «пока отложена». Позднее сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в Белом доме также написали, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа приостановлена.