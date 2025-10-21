Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований. Ассоциация лыжных видов спорта России назвала решение дискриминационным.

«Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции»,— написано в сообщении Ассоциации лыжных видов спорта.

FIS отстранила российских лыжников и сноубордистов от международных соревнований в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.

