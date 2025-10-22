Россияне увеличили бронирования на ноябрьские праздники на 20%

Количество бронирований в российских отелях на период с 30 октября по 4 ноября выросло на 21% год к году, сообщили в системе Travelline. В «Островке» отмечают рост продаж на ноябрьские праздники на 30% внутри страны и на 28% — за рубежом. В Ozon Travel продажи авиабилетов увеличились на 64%. По данным «Авито Путешествий», количество бронирований домов выросло на 64%, квартир — на 3%.

По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, загрузка сети в этот период достигнет 65%, прибавив два пункта год к году. В Azimut Hotels рост спроса оценивают в 10%. Пиковые показатели ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Мурманске.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин связывает рост с удачной конфигурацией выходных: в этом году праздники продлятся три дня — с 2 по 4 ноября.

Москва сохраняет лидерство по бронированиям (15,6%), на втором месте — Краснодарский край, доля которого сократилась с 16,5% до 14,7%. Причина — ограничения на купание после разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года. При этом доля Петербурга выросла до 13,3%, а спрос усилился на Калининград, Екатеринбург и Самару.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Праздники отметят дома».