Праздники отметят дома

Количество гостиничных бронирований по России на предстоящие ноябрьские праздники выросло на 21,1% год к году. Зарубежные направления прибавили 28%. Туристическая активность связана с удачной конфигурацией выходных: в этом году граждане отдыхают на день больше. Наиболее заметный рост спроса показали Санкт-Петербург и города Золотого кольца за счет возможности быстро добраться из Москвы. Среди зарубежных направлений лидер роста — Китай.

Количество бронирований в российских отелях с 30 октября по 4 ноября 2025 года выросло на 21,1% год к году, следует из данных системы управления гостиничными продажами Travelline. В «Островке» зафиксировали рост продаж на этот период на 30% год к году по России и на 28% — на международных направлениях. В Ozon Travel продажи авиабилетов на ноябрьские праздники увеличились на 64% год к году. В «Авито Путешествиях» говорят, что на 2–4 ноября пока забронировано на 3% больше квартир и на 64% больше домов, чем годом ранее.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба предполагает, что загрузка его сети 31 октября — 4 ноября достигнет 65%. В Azimut Hotels отмечают увеличение спроса на 10% год к году. Пиковую загрузку ждут в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и Каспийске.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин основным фактором роста туристической активности называет удачную конфигурацию праздников: дополнительный свободный день традиционно увеличивает спрос на треть.

В этом году ноябрьские выходные продлятся с 2 по 4 ноября, 1 ноября — сокращенный день. Год назад выходными были 3 и 4 ноября.

По данным Travelline, основной объем бронирований внутри страны с 30 октября по 4 ноября формирует Москва, на долю которой приходится 15,6% от совокупного объема продаж. На втором месте — Краснодарский край, доля которого за год снизилась с 16,5% до 14,7% в совокупном объеме бронирований. Схожая динамика прослеживается и по данным авиабронирований. По данным «Авиасейлс», доля Сочи в структуре продаж авиабилетов по России за год снизилась с 9,2% до 8,6%. У OneTwoTrip сокращение более выраженное — с 10,6% до 6,6%.

Ограниченный спрос на Краснодарский край сохранится в течение всего 2025 года: из-за разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года часть пляжей Анапы и прилегающих районов были закрыты для купания. Это привело к перераспределению спроса на другие внутренние направления. По данным Travelline, доля Санкт-Петербурга в структуре гостиничных бронирований на 30 октября — 4 ноября увеличилась с 12% до 13,3%. Данные «Авиасейлс» указывают на рост интереса также к Калининграду, Екатеринбургу и Самаре.

Сергей Ромашкин считает, что основное увеличение спроса на длинные выходные показали локации вблизи крупнейших городов страны. Интерес к отелям Подмосковья на праздники, по его словам, вырос на 40% год к году, Золотого кольца — на 25%. Тенденция хорошо прослеживается из данных по бронированиям квартир в краткосрочную аренду: продажи объектов в Ярославской области год к году выросли более чем в два раза, говорят в «Авито Путешествиях». Спрос на курортные направления, по словам господина Ромашкина, в этот период настолько существенно не корректируется: один дополнительный выходной не так часто служит мотивацией к перелетам.

В сегменте зарубежных направлений наиболее востребованным направлением с 30 октября по 4 ноября, согласно данным «Авиасейлс» и OneTwoTrip, выступает Узбекистан.

Это, впрочем, может быть связано не только с туристическим спросом, но и с частными поездками граждан. Наиболее растущее направление — Китай. Его доля в структуре продаж за год увеличилась с 2,8% до 10,5%, говорят в OneTwoTrip. Скачок продиктован отменой визовых ограничений. В Ozon Travel обращают внимание, что среди туристических направлений заметно укрепили свои позиции Египет и Вьетнам.

В контексте роста спроса средняя стоимость проданной ночи в российских отелях на период с 30 октября по 4 ноября, по данным Travelline, выросла на 10,8% год к году, до 8,5 тыс. руб., с учетом дополнительных услуг. За рубежом показатель прибавил 8%, до 9,7 тыс. руб. за ночь, отмечают в «Островке». Медианная стоимость авиабилетов по России на 30 октября — 4 ноября составляет 10,8 тыс. руб., за рубеж — 34,4 тыс. руб., отмечают в «Яндекс Путешествиях». Год к году значения почти не поменялись.

Александра Мерцалова