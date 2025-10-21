Мишустин уволил первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова

Первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Василий Осьмаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подписан 15 октября, но опубликован только сегодня. Кто займет должность первого замглавы Минпромторга вместо господина Осьмакова, пока неизвестно.

Василий Осьмаков пришел в Минпромторг в 2008 году. Он занимал должности помощника министра и директора департамента стратегического развития. Первым заместителем стал в апреле 2021 года.

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Василий Осьмаков может перейти на пост замминистра обороны. По информации газеты, его также рассматривали на должность зампреда госкорпорации ВЭБ.РФ. Как писал РБК со ссылкой на источник, господин Осьмаков займет место замминистра обороны Александра Фомина и будет отвечать за международное военно-техническое сотрудничество.