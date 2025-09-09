«Ведомости»: замглавы Минпромторга Осьмаков переходит в Минобороны

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в ближайшее время может перейти на пост заместителя министра обороны. В числе других вариантов карьерного назначения для Осьмакова рассматривался пост зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой источники, близкие к правительству и администрации президента.

Решение оказалось принято «в пользу перехода в Минобороны», такой вариант будет считаться повышением, так как министерство находится «в прямом подчинении главы государства». Для Минобороны подобное назначение также будет «очень хорошим приобретением». Предполагается, что Осьмаков должен курировать техническое развитие российской армии. Освободившуюся должность в Минпромторге может занять заместитель министра Кирилл Лысогорский. Сам первый замминистра не прокомментировал изданию инфолрмацию о возможном назначении.

Василий Осьмаков родился в 1983 году в Москве, окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка, а также аспирантуру Государственного университета управления.

С 2004 по 2008 год работал в Минпромэнерго России — референтом и начальником отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референтом отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики департамента экономического анализа и перспективного планирования, советником отдела общественных связей, главным специалистом отдела общественных связей. В 2008-2012 годах — помощник министра промышленности и торговли РФ; советник министра. С 2012 по 2016 год — директор департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. 31 августа 2016 года назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ, с 2021 года – первым замминистра.

Влад Никифоров