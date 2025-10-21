Трамп намерен обсудить «множество вопросов» с Си через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и обсудит с ним «множество вопросов». Господин Трамп также выразил надежду на разрешение торговых разногласий.

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Мы собираемся обсудить множество вопросов. Они хотят поговорить о том, что сейчас платят пошлины в размере 157% — чуть больше, чем ожидали. Думаю, переговоры пройдут успешно»,— сказал президент США (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На той же пресс-конференции Дональд Трамп допустил, что встреча с Си Цзиньпином может и не состояться.

В начале октября Дональд Трамп заявил, что 1 ноября США введут дополнительные пошлины на китайские товары в размере 100%. Суммарный размер тарифов должен составить 157%. Позднее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон может отложить введение пошлин, чтобы дать сторонам время на обсуждение торговых споров.