Минфин США допустил отсрочку введения пошлин в 100% в отношении товаров из Китая

США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы, заявил министр финансов Скотт Бессент. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы с 1 ноября.

«Я верю, что Китай открыт к обсуждению этого вопроса, а если нет — у нас есть собственные рычаги, которые мы можем использовать»,— сказал глава Минфина в эфире Fox Business.

Скотт Бессент предположил, что встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее все же состоится. В день анонсирования дополнительных пошлин на китайский импорт американский президент заявил, что больше не видит смысла проводить встречу. Он объяснил это политикой китайского руководства в вопросе управления активами за рубежом, в том числе на рынке редкоземельных металлов.

Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины на китайскую продукцию и введет меры экспортного контроля на программное обеспечение в ответ на «исключительно агрессивную позицию» Пекина 10 октября. В результате этих мер сумма тарифов США на товары из КНР может достигнуть 130%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп на 100% разозлился».