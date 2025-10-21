Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Гуськов стал заместителем председателя Заксобрания Ростовской области

Бывший первый заместитель главы Ростовской области Игорь Гуськов возглавил один из комитетов регионального парламента и стал заместителем спикера Законодательного собрания. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации ведомства, Гуськов вошел в состав комитета по бюджету, налогам и собственности. Депутатский мандат перешел к нему после того, как Анна Касьяненко досрочно сложила полномочия парламентария. Она заняла должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Гуськов будет представлять интересы жителей Кагальницкого одномандатного округа №21 и Азовского одномандатного округа №27.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все