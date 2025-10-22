Региональные операторы пожаловались Мишустину на дискриминацию в маркировке звонков

Более 60 региональных операторов связи направили премьер-министру Михаилу Мишустину коллективное обращение с просьбой пересмотреть правила маркировки телефонных вызовов. Как следует из письма от 25 сентября, с которым ознакомился «Ъ», компании считают, что предложенная «большой четверкой» схема реализации маркировки «создает условия для дискриминации операторов связи». По их оценкам, стоимость звонков для корпоративных клиентов вырастет более чем на 40% — с 1,5 до 2,1 руб. за минуту.

С 1 сентября операторы обязаны маркировать вызовы от юрлиц, однако система пока не работает полноценно. У большинства крупных игроков маркировка стоит 30 руб./мес, плюс 30 копеек за каждую попытку вызова, независимо от факта соединения.

Региональные компании предлагают использовать для маркировки существующую систему Роскомнадзора «Антифрод», что, по их словам, позволит ускорить внедрение без затрат бюджета.

В правительстве подтвердили получение письма и сообщили, что направили его в Минцифры и ФАС. В министерстве заявили, что «Антифрод» не предназначен для исполнения постановления №1300, регулирующего маркировку, и не поддерживает передачу данных от организаций.

По оценке экспертов, рост расходов на 40% может стать критическим для небольших операторов: средняя рентабельность фиксированного сегмента не превышает 7%, и дополнительная нагрузка может привести к убыткам.

