Михаил Пиотровский прокомментировал кражу драгоценностей из Лувра

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал похищение из Лувра драгоценностей французской монархии, произошедшее в Париже 19 октября.

«Кражи из музеев происходили и происходят. Музеи предпочитают не обсуждать это. Музеи дают обществу образец того, как нужно жить. Они создают множество событий – замечательных, ярких, философских. Но прессу и публику неизменно привлекают скандальные происшествия, которые вызывают сильные эмоции и обвинения, хотя уместнее и нужнее — спокойный анализ ситуации, разумные выводы. Это возможно лишь по прошествии времени»,— заявил руководитель главного музея Петербурга.

Накануне Лувр обнародовал полный перечень похищенных из него исторических украшений. В список вошли диадема из жемчуга и бриллиантов, брошь в стиле рокайль и большой бриллиантовый бант для корсажа императрицы Евгении, диадема, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также ожерелье и пара серег из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы.

Почти 20 лет назад, в 2006 году, крупная кража произошла в самом Эрмитаже. После смерти хранителя музейного фонда Ларисы Завадской в Эрмитаже провели ревизию и выявили недостачу 226 предметов, в том числе икон, окладов, часов, подделок под Фаберже и церковной утвари, было возбуждено дело и хищении в особо крупном размере. Суд установил, что ценности похитили Лариса Завадская и ее муж Николай. Вдовца хранителя фонда Эрмитажа приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу 75 предметов, оцененных в 7,3 млн рублей.

Артемий Чулков