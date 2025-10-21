Футбольный клуб «Тосно» из Ленобласти вернулся в профессиональный футбол

ФК «Тосно» одержал победу в Чемпионате МРО «Северо-Запад» третьей лиги и объявил о возвращении в профессиональный футбол, сообщает пресс-служба клуба из Ленобласти. В следующем сезоне коллектив будет выступать во Второй Лиге (Дивизион Б, группа 2).

«Это достижение стало результатом упорной работы игроков, тренерского штаба и поддержки болельщиков! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед!»— говорится в сообщении.

Футбольный клуб «Тосно» был основан в 2013 году, в сезоне 2017/2018 выступал в Премьер-Лиге и выиграл Кубок России под руководством Дмитрия Парфенова. В мае 2018 года команда была расформирована, возрождения пришлось ждать пять лет. До текущего момента «лесники» выступали только в любительских лигах.

Андрей Маркелов