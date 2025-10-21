Производство вина в Ростовской области выросло на 15% за восемь месяцев 2025 года

Производство вина в Ростовской области за восемь месяцев 2025 года выросло на 15% и составило 3,16 млн бутылок. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По информации ведомства, отгрузка готовой винодельческой продукции достигла 3,46 млн бутылок, что на 23% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

В минсельхозе региона заявили, что увеличение объемов подтверждает высокое качество донских вин и растущий интерес к ним на внутреннем рынке и за рубежом.

По данным за январь-июнь 2025 года, выпуск готовой винодельческой продукции в области составил 177 тыс. декалитров, или 2,5 млн бутылок, что на 17% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Валентина Любашенко