Несовершеннолетнего зацепера сняли пригородного поезда на станции Токсово

На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги в Ленинградской области транспортными полицейскими выявлен очередной несовершеннолетний зацепер. Об инциденте 21 октября сообщила транспортная полиция Северо-Запада.

Фото: Коммерсантъ / Павел Каравашкин

Фото: vk.com / fctosno

Фото: vk.com / fctosno

Фото: vk.com / fctosno

Выяснилось, что 17-летний житель города Мурино находился на сцепном устройстве пригородного поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Васкелово. Он «зацепился» на станции Кузьмолово и проехал опасным способом до станции Токсово.

В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте). Также с юношей провели профилактическую беседу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Кировской области предпринял попытку доехать из Петербурга до Москвы на крыше «Сапсана».

Андрей Цедрик

