Житель Кировской области хотел доехать из Петербурга до Москвы на крыше «Сапсана»

В Санкт-Петербурге остановлен 26-летний зацепер. Житель Кировской области планировал добраться до Москвы на крыше высокоскоростного поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В дежурную часть поступил вызов от начальника дежурной смены транспортной безопасности Московского вокзала. Сотрудник передал, что перед убытием «Сапсана» на крыше вагона замечен зацепер.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции оперативно выдвинулись к поезду. Они остановили 26-летнего жителя Кировской области. Он планировал добраться до столицы экстремальным способом.

В отношении зацепера составили два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) и по ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушения в области транспортной безопасности).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция остановила 15-летнюю зацепершу после поездки на электричке в Петербурге.

Татьяна Титаева