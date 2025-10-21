Проезд по Малоохтинскому проспекту временно ограничили до середины ноября

В Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга предупредили об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начали действовать с 21 октября в двух районах города — Красногвардейском и Фрунзенском.

В частности, в Красногвардейском районе на период с 21 октября по 14 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода будет движение транспорта по Малоохтинскому проспекту — на участке от Заневского проспекта до Малоохтинской набережной.

Кроме этого, на тот же срок ограничения введены при движении по Малоохтинскому проспекту — от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка. Предлагаемый объезд: по Малоохтинской набережной, Республиканской улице и Малоохтинскому проспекту.

Во Фрунзенском районе с 21 по 23 октября и с 31 октября по 2 ноября из-за ремонта дорожного покрытия окажется полностью перекрыта Воронежская улица в створе набережной Обводного канала.

Также до 8 декабря в этой локации ограничено движение транспорта по набережной Обводного канала (четная сторона) от Царскосельского железнодорожного моста до Нефтяной дороги, включая перекрестки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение на съезде развязки КАД и Кронштадтского шоссе в Петербурге перекрыли до 22 октября.

Андрей Цедрик