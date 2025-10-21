В Ульяновске бывшего зампреда облправительства взяли под стражу

Во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области предъявило обвинение бывшему заместителю председателя правительства Ульяновской области Владимиру Пушкареву, сообщило ведомство.

Владимира Пушкарева, оставившего пост вице-премьера облправительства 2 сентября этого года, обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

В СУ СКР уголовное дело не комментируют. По словам источника, близкого к следственным органам, Владимир Пушкарев вину не признал. Во время допроса при задержании от дачи показаний отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). Его адвокат Александр Козин от комментариев отказался.

Владимир Пушкарев был задержан сотрудниками ФСБ совместно со следователями СУ СКР по Ульяновской области в понедельник в Москве. Вечером того же дня доставлен в Ульяновск.

Как ранее сообщал «Ъ», по данным источников, речь в уголовном деле идет о компании «Империал», которая является подрядчиком по контракту о реконструкции очистных сооружений в городе Барыше, где работы фактически не ведутся, хотя изначальные сроки сдачи по контракту уже прошли (в марте этого года допсоглашением районной администрации с «Империалом» срок окончания исполнения контракта передвинут на 3 августа 2026 года).

Во вторник, как сообщила прокуратура Ульяновской области, в отношении компании «Империал» также было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении контракта на реконструкцию очистных. По данным облпрокуратуры, компания «заключила фиктивные договоры с подконтрольной организацией на поставку оборудования и материалов», что повлекло причинение бюджетам различных уровней ущерба на сумму более 2 млн руб.

Во вторник следователь Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР обратился в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ленинский районный суд с учетом доводов следствия об обстоятельствах преступления и личности обвиняемого удовлетворил ходатайство следователя, приняв решение о заключении Владимира Пушкарева под стражу сроком на два месяца.

Сергей Титов, Ульяновск