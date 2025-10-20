Ульяновский вице-премьер получил не тот Барыш

Бывший зампред правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним компании «Империал» по заключению контракта на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше, а также менял значимые условия контракта в пользу подрядчика. Ранее комитет по экологии Госдумы раскритиковал ситуацию с неисполнением контракта по барышским очистным, отмечая, что контракт так и не выполнен, мощность очистных снижена в несколько раз, а деньги возвращать никто не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи и прокуроры не увидели в Барыше строительства очистных сооружений

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Следователи и прокуроры не увидели в Барыше строительства очистных сооружений

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области

В понедельник сотрудниками ФСБ совместно со следователями СУ СКР по Ульяновской области задержан бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев. Видео задержания распространило в понедельник управление ФСБ по Ульяновской области. Официальных сообщений от СУ СКР о задержании бывшего вице-премьера правительства Ульяновской области пока нет. В УФСБ подробности задержания пока также не раскрывают.

Региональное СУ СКР сообщило, что в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства возбуждено уголовное дело. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Фамилию зампреда в официальных сообщениях не раскрывают, однако, по данным источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, речь идет о бывшем вице-премьере Владимире Пушкареве, который покинул свой пост 2 сентября этого года. Официально правительство региона не сообщало о причинах отставки зампреда, хотя уже тогда источники «Ъ» предполагали, что «тучи над зампредом сгущаются со стороны правоохранительных органов». Владимир Пушкарев курировал работу минимущества, минЖКХ и строительства, минприроды, минтранса. По всем этим направлениям к профильным министерствам было множество претензий, в первую очередь по исполнению нацпроектов.

В частности, одним из наиболее громких скандалов было исполнение проекта реконструкции очистных сооружений в городе Барыше, где летом 2024 года был расторгнут контракт с компанией «Технология» (ООО), сорвавшей исполнение нацпроекта (в феврале 2025 года ее бывшему владельцу и директору Эдуарду Фахрудинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере). В сентябре 2024 года с третьей попытки торгов (по итогам несостоявшегося аукциона из-за подачи заявки только от одного участника) был заключен контракт на реконструкцию барышских очистных (стоимостью 317,4 млн руб.) с новым подрядчиком — ООО «Империал» (Москва). Изначально срок завершения работ был запланирован на август 2025 года, однако строительство так и не велось. В январе этого года комитет по экологии Госдумы на заседании раскритиковал Ульяновскую область за барышский проект очистных, у которого власти решили снизить мощность (с 4,5 тыс. куб. м до 700 куб. м в сутки), но «деньги никто возвращать не собирается». В марте этого года допсоглашением районной администрации с «Империалом» срок окончания исполнения контракта был передвинут на 3 августа 2026 года. В конце сентября вопрос очередного срыва сроков строительства очистных в Барыше рассматривался в Москве комиссией под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ по «Инциденту №55» — «Очистные сооружения». Депутат Госдумы, зампред профильного комитета Жанна Рябцева, возглавлявшая весной 2024 года парламентскую комиссию по контролю исполнения нацпроекта «Экология» и вскрывшая срыв проекта, назвала в сентябре 2025 года ситуацию с очистными в Барыше «ужасом и безысходностью», отметив, что на объекте «трудится только один человек». В региональном минЖКХ объясняли, что «идет корректировка проектной документации» (связанной с уменьшением мощности очистных), и «подрядчик продолжит работы после получения положительного заключения госэкспертизы». Согласно сайту госзакупок, стоимость выполненных работ составляет только 65,6 млн руб., однако фактически уже оплачено 223,5 млн руб. из 317,4 млн руб.

В СУ СКР сообщать подробности уголовного дела, а также пояснять, какие связи Владимир Пушкарев имеет с ООО «Империал», отказываются.

ООО «Империал» зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. За время деятельности у компании сменилось четыре гендиректора и пять раз — владельцы. По итогам 2024 года компания имела выручку 61,5 млн руб., при этом затраты на управленческие расходы составили 84 млн руб. Чистый убыток компании — 72 млн руб. Предпоследний гендиректор компании — Игорь Бацаков (который и заключал контракт на реконструкцию очистных) до руководства «Империалом», с августа 2018 года по август 2022 года, руководил ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами президента РФ.

В настоящее время в Арбитражном суде Ульяновской области рассматривается иск ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» к ООО «Империал» о возврате 14 млн руб. необоснованного обогащения и неисполненных обязательств при исполнении госконтрактов по восстановительным работам в Лутугинском районе ЛНР, помощь которому оказывает Ульяновская область. Также в арбитражном суде Москвы рассматривается иск Главного управления специального строительства и военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения о взыскании 14 млн руб., а ППК «Фонд развития территорий» требует в арбитражном суде Москвы взыскать с ООО «Империал» задолженность в размере 91 млн руб.

Владимиру Пушкареву 41 год. Он родился в Твери, там же окончил техуниверситет по специальности «антикризисное управление», затем — РАНХиГС. Работал завотделом экономического мониторинга и тарифов управления экономики минЖКХ Московской области, начальником отдела мониторинга и отчетности управления строительства ФГУП «Спорт-Инжиниринг», советником директора федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (входит в структуру Минстроя РФ), в 2019-2020 годах занимал пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Тверской области. В Ульяновской области Владимир Пушкарев появился с командой нового губернатора Алексея Русских. В июле 2024 года, представляя Владимира Пушкарева в качестве нового вице-премьера, отметил, что Владимир Пушкарев «имеет большой опыт в сфере ЖКХ, антикризисного управления и госслужбы, показал себя как эффективный управленец».

В СУ СКР, отмечают, что «в настоящее время по этому уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах РФ, изымается значимая документация (в том числе в ООО “Империал”) и иные предметы, имеющие значение для следствия». Ожидается, что во вторник бывшему вице-премьеру будет предъявлено обвинение.

Сергей Титов, Ульяновск