В Ульяновской области возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции очистных

На основании материалов прокурорской проверки в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 2 млн руб. бюджетных средств при реализации нацпроекта «Экология», сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Фото: фото прокуратуры Ульяновской области

Ведомство сообщает, проверка скандально известного контракта на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше показала, что руководство подрядчика ООО «Империал», исполняя контракт по реконструкции очистных сооружений, «заключило фиктивные договоры с подконтрольной организацией на поставку оборудования и материалов», что повлекло причинение бюджетам различных уровней ущерба на сумму более 2 млн руб.

Как пояснили «Ъ-Волга» в облпрокуратуре, компания «Империал» в октябре прошлого года заключила договор с ООО «ВКС Строй» на сумму 2,56 млн руб. о поставке оборудования, необходимого для исполнения контракта, однако часть оборудования так и не была поставлена. Также с «ВСК Строй» был заключен договор о поставке арматуры на сумму 2,9 млн руб., но арматура вообще не была поставлена «Империалу», сам поставщик арматуру не производил, договора с заводом-изготовителем у него не было. Все перечисленные средства «ВКС Строй» израсходовал на зарплату, а «Империал» заказывал арматуру в других местах. При этом выяснилось, что гендиректор «Империала» Вячеслав Романов является владельцем и руководителем компании «ВКС Строй».

В областной прокуратуре отмечают, что на основании материалов проверки следственные органы УМВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Ранее, как сообщал «Ъ», в Москве в ходе совместной операции регионального управления ФСБ и СУ СКР был задержан бывший зампред правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев, подозреваемый в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним компании «Империал» в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше, а затем давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика. Ожидается, что во вторник следователи СУ СКР предъявят Владимиру Пушкареву обвинение.

Сергей Титов, Ульяновск