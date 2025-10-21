Axios: США не считают необходимым проводить встречу Лаврова и Рубио

Власти США считают, что в очной встрече главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Марко Рубио нет необходимости после продуктивного телефонного разговора, пишет Axios со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется»,— сказал собеседник издания. Его слова приводит журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Ранее источник телеканала CNN сообщал, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио отложена из-за «разных ожиданий относительно возможного прекращения» конфликта на Украине.

Axios со ссылкой на источник также пишет, что президент США Дональд Трамп «не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем». Ранее другие СМИ также сообщили, что подготовка к переговорам двух президентов приостановлена.

Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор 20 октября. МИД России и Госдеп оценили переговоры как конструктивные. По словам господина Лаврова, стороны договорились продолжать контакты. CNN со ссылкой на источники сообщал, что российская сторона после телефонного разговора не согласилась пойти на уступки по вопросам Украины.