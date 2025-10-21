В Пулково ввели ограничения на фоне опасности БПЛА в Ленобласти

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко 21 октября. Одновременно в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует пресс-служба аэропорта.

В связи с воздушной опасностью в Ленобласти возможно понижение скорости мобильного интернета с 4G до 2G, пишет господин Дрозденко. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие и не находиться вблизи «объектов, которые могут быть целью БПЛА».

Ранее Ъ-СПб сообщал, что утром 21 октября Александр Дрозденко объявил об опасности прилета БПЛА над Кингисеппским районом из-за несанкционированного запуска дрона.

Артемий Чулков