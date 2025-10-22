Мастеру на час расширили страховку

На рынке страхования исполнителей услуг (гражданская ответственность в случае имущественного вреда заказчику в ходе исполнения услуги) к уже работающим на нем СК «Сбербанк Страхование» и «Росгосстрах» добавились еще две крупные компании — ВСК и «АльфаСтрахование». Объем сегмента невелик, но потенциально может достигать 15–20 млрд руб. Приход новых игроков может привести к падению тарифов и снижению маржинальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крупнейшие страховые компании — ВСК и «АльфаСтрахование» — выходят на рынок страхования исполнителей услуг. ВСК запустила страховку совместно с агрегатором «Профи.ру». «АльфаСтрахование» прорабатывает запуск аналогичных страховых решений совместно с платформами, которые предоставляют услуги в формате маркетплейсов.

Страхование исполнителей услуг защищает гражданскую ответственность мастера перед заказчиком в случае нанесения вреда имуществу. Кроме того, полисы могут включать опции гарантии качества выполненных работ на определенный срок или невозможности выполнить услугу по независящим обстоятельствам, защиту здоровья, покрытие расходов в случае, если заказчик предъявит судебную претензию. Программы доступны для широкого спектра услуг — ремонт, уборка, курьерские услуги, установка техники, компьютерная помощь.

Пользователи уже привыкли к тому, что на маркетплейсах все можно оформить и решить полностью в цифре, при этом сами платформы юридически не несут ответственности за результат работы исполнителя, оставаясь посредником между сторонами, отмечает руководитель управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Кирилл Лукьяненко. Согласно опросу, проведенному ВСК, около 32% мастеров хотя бы раз в год сталкиваются со страховыми случаями. «Если при проведении ремонта будет случайно повреждено имущество заказчика, исполнитель обязан компенсировать ущерб в соответствии со ст. 29 закона "О защите прав потребителей"»,— поясняют в страховой компании. Таким образом, исполнитель изначально заинтересован в защите своей ответственности перед заказчиком и качества выполненных им работ, указывает начальник управления развития страховых продуктов и лояльности клиентов «Согласия» Екатерина Сымон.

Впрочем, пока сегмент находится в стадии становления. Потенциальная база составляет 12,6 млн клиентов — это 8,3 млн активных самозанятых и 4,3 млн индивидуальных предпринимателей, отмечает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. При консервативной оценке текущего проникновения в 5% и со средним чеком в размере 1,8 тыс. руб. объем составит 1,1 млрд руб., оценивает он. Вместе с тем объем собираемых премий может заметно вырасти. «Каждый день в России оказывается до 30 тыс. услуг. Треть из них может быть застрахована по новым программам страхования. Средняя страховая премия может достигать 5 тыс. руб.»,— поясняет финансовый эксперт Андрей Бархота. Таким образом, по его мнению, емкость сегмента может достигать 15–25 млрд руб. в год.

Однако подобные страховки уже предлагают «Сбербанк Страхование», «Росгосстрах» (вместе с ВТБ и партнерами), «Ренессанс Страхование» (с «Яндексом» и «Авито») и «Согласие» (с партнерами). Поэтому выход новых крупных игроков может значительно снизить маржинальность сегмента. Возможно, начнется конкуренция между компаниями по комиссии платформе, и это может негативно сказаться на рентабельности продукта, отмечает партер Б1 Татьяна Самсонова. Страховщики могут конкурировать либо наполнением продукта — но оно, скорее всего, будет примерно одинаковым, либо дополнительными выгодами, которые они могут принести платформе, такими, например, как ставка комиссии, кешбэки, которые мотивируют клиентов покупать больше продуктов платформы, поясняет она. При этом убыточность сегмента, по оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, может достигать 30–40%. И с ростом конкуренции этот показатель может увеличиться, не исключает эксперт.

Юлия Пославская