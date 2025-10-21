Деревням в Варнавинском округе хотят добавить номера из-за одинаковых названий

Совет депутатов Варнавинского округа предложил добавить номера в названия двух деревень, чтобы отличать их от населенных пунктов с идентичными названиями. В октябре соответствующая инициатива поступила на рассмотрение заксобрания Нижегородской области.

Как и в других округах, у варнавинских властей возникли сложности после упразднения сельских советов как отдельных муниципальных образований. Теперь все населенные пункты из всех сельсоветов объединились в один список под названием муниципальный округ, и две пары деревень стали полностью одинаковыми по названию. Это деревни Прудовка Михаленинского и Шудского сельсоветов и деревни Антониха Богородского и Шудского сельсоветов.

В связи с этим предлагается Прудовку административно-территориального образования Михаленинский сельсовет переименовать в «Прудовку 2», Антониху Богородского сельсовета — в «Антониху 2». В переименовываемой Прудовке зарегистрированы трое жителей, они поддержали изменения, в Антонихе есть только один дом, но в нем никто не живет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2025 года нижегородское заксобрание подготовило обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа. Ранее в Кстовском округе администрация решила присвоить одной Козловке статус села, чтобы отличать ее в информационных базах от другой Козловки.

Аналогичная ситуация сложилась в Сокольском округе, там есть по две деревни Мостовка, Содомово и Выделка, а также три деревни Богданово. Одну из последних хотят переименовать в хутор.

Галина Шамберина