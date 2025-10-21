Крушившего машины под бутиратом петербуржца отправили на принудительные работы

Октябрьский районный суд отправил охранника Владимира Богданова на принудительные работы сроком на 1,5 года с удержанием 10% зарплаты в доход государства за пьяный дебош. Об этом 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце декабря 2024 года Богданов, подрабатывая в ночном клубе «Мод», взял ранее отобранную у посетителей бутылку, в которой находилась прозрачная жидкость. Сделав несколько глотков, петербуржец предположил, что внутри находится бутират.

Затем другие охранники отправили Богданова домой. Однако в своей квартире Владимир не оказался. Неведомыми путями он попал на Садовую улицу, где под воздействием наркотика начал крушить зеркала заднего вида припаркованных автомобилей.

Жертвами охранника стали пять «железных коней». Подсудимый пояснил, что ему казалось, что на него нападают машины, поэтому он бил их по рукам. Дебош прекратили сотрудники полиции.

Андрей Маркелов