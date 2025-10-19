Житель Никольского под наркотиками сжег одежду у тубдиспансера на Звездной улице

В Московском районе Петербурга полицейскими задержан гражданин, пытавшийся устроить пожар на территории медучреждения. Информация об инциденте на Звездной улице поступила в правоохранительные органы около 21:00 субботы, 18 октября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте происшествия прибывшие туда оперативники обнаружили возгорание на козырьке медучреждения, после чего на прилегающей к зданию территории был задержан 33-летний ранее неоднократно судимый житель города Никольское Тосненского района Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сжег на козырьке над входом свою одежду. Задержанного доставили в отдел полиции, он привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По словам очевидцев, инцидент произошел около городского противотуберкулезного диспансера на Звездной, 12. Правонарушителей могло быть несколько. Все подробности случившегося в настоящий момент выясняют правоохранители.

Андрей Цедрик