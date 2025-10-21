Орбан может пропустить встречу лидеров ЕС по Украине на саммите в Брюсселе

Премьер-министр Виктор Орбан пропустит обсуждение поддержки Украины на саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 23 октября в Брюсселе. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (внесено в реестр иноагентов) со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По словам чиновника, Виктор Орбан опоздает на заседание Европейского совета и пропустит обсуждение первой темы: поддержки Украины. В качестве причины опоздания называется участие венгерского премьера в торжествах по случыаю годовщины революции в Венгрии 1956 года.

Сообщается, что венгерский премьер планирует прибыть в Брюссель во второй половине дня. Начало саммита запланировано на 10 утра по местному времени. На открытии встречи в верхах ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

20 октября агентство Bloomberg писало, что Виктор Орбан может и вовсе пропустить саммит из-за венгерского национального праздника.

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе стартует в Брюсселе 23 октября. На повестке обсуждений стоит дальнейшая поддержка Украина и, в частности, тема использования российских активов на ее нужды. Представитель Евросоюза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас также ожидает, что на саммите лидеры примут решение по 19-му пакету санкций против России.

Подробнее о санкциях ЕС — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».

Анастасия Домбицкая