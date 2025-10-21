РКН опроверг возобновление работы звонков в WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что не отменял ограничения на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Ранее СМИ писали, что они вновь стали доступны без использования VPN.

«Решений об отмене ограничений не принималось»,— сообщила пресс-служба РКН.

11 августа российские пользователи массово пожаловались на проблемы с голосовыми вызовами и голосовыми звонками в WhatsApp и Telegram. Через два дня РКН подтвердил блокировку звонков в мессенджерах. Как утверждает ведомство, именно WhatsApp и Telegram используют мошенники для вымогательства денег.

