Звонки в мессенджерах могут не работать из-за выборочных блокировок

Пользователи в России массово жалуются на проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), следует из данных сервисов мониторинга сбоев. Также и у корреспондентов “Ъ”, звонки и видеозвонки в мессенджерах работают с перебоями на сетях всех операторов связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Роскомнадзоре не ответили на запрос “Ъ”, в «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев. Собеседник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что проблемы со вызовами в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.

О том, что власти обсуждают блокировку голосовых вызовов в мессенджерах из-за перетока мошеннического трафика в них, “Ъ” писал еще в декабре. Тогда источники “Ъ” сообщали, что рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Алексей Жабин