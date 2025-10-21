Краснов призвал активнее внедрять ИИ в работу судов

Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что в работу российских судов необходимо активнее внедрять механизмы искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, сейчас из-за недружественного интерфейса сайтов федеральных судов гражданам труднее получать необходимую информацию и удаленно подавать документы.

«Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы,— уточнил господин Краснов по итогам совещания с председателями федеральных судов (цитата по ТАСС).— Будем... быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них».

В мае этого года депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Минцифры провести эксперимент по использованию ИИ при вынесении судебных решений. Несмотря на отсутствие продвижения инициативы, подобная практика уже применялась. Неделю назад адвокаты подали жалобу в Краснодарский краевой суд, поскольку посчитали, что при подготовке решения могла использоваться нейросеть. Апелляция все же оставила приговор в силе, так как внедрение ИИ в правосудие ничем не регламентировано.

