В Госдуме предложили рассматривать судебные дела с помощью нейросети

Депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили Министерству цифрового развития провести эксперимент по применению искусственного интеллекта (ИИ) при вынесении судебных решений. Соответствующее письмо министру Максуту Шадаеву (есть у «Ъ») сегодня, 20 мая, направили вице-спикер Владислав Даванков и первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты считают целесообразным запуск пилотного проекта по применению ИИ для вынесения решений в рамках отдельных категорий дел, «не затрагивающих сложные юридические коллизии». Это, например, бракоразводные процессы без спора о детях и имуществе, дела о взыскании задолженностей за ЖКУ, неоспариваемые долговые обязательства по кредитным договорам.

Авторы письма предлагают рассматривать такие дела по желанию сторон с участием ИИ в дистанционном формате через платформу «Госуслуги» без визита граждан в суд. Решение, вынесенное с использованием ИИ, согласно документу, должно вступать в силу только при согласии обеих сторон и с обязательным правом его обжалования в суде общей юрисдикции. В случае поддержки инициативы парламентарии просят дать поручение о ее проработке совместно с Верховным судом РФ.

Божена Иванова