Российскому чемпиону подобрали замену

Бахрам Муртазалиев, одна из главных звезд отечественного профессионального бокса, видимо, будет защищать завоеванный год назад чемпионский титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) в поединке с британцем Джошем Келли. Келли, который потерпел в карьере всего одно поражение, но не встречался с элитными бойцами, заменил в качестве противника Муртазалиева американца Эриксона Лубина, неожиданно отказавшегося от поединка с россиянином ради матча против перспективного соотечественника Верджила Ортиса.

Фото: Mel Evans / AP Бахрам Муртазалиев

О том, что Международная боксерская федерация устроит торги за право организовать поединок за свой чемпионский пояс между Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли, сообщил BoxingScene. Он уточнил, что в случае отказа от участия в нем соперникам грозят крайне жесткие санкции. Келли выпадет из первой десятки рейтинга IBF и не сможет проводить бои в течение шести месяцев, а Муртазалиева лишат звания чемпиона мира.

Это звание, а также статус полноценной звезды профессионального бокса Бахрам Муртазалиев заработал двумя выступлениями в 2024 году.

В апреле он дрался с известным немецким боксером Джеком Кулкаем за вакантное в тот момент звание IBF и победил его нокаутом в 11-м раунде.

Следующий поединок Муртазалиева, однако, прогремел в медиапространстве куда громче. Чуть больше года назад он встретился с представляющим Австралию Тимом Цзю, сыном легендарного российского бойца Константина Цзю. Для Цзю-младшего это был матч исключительной важности. За несколько месяцев до него боксер, входящий в число наиболее популярных в мире, неожиданно — прежде всего из-за неудачного рассечения — потерял чемпионский титул, уступив Себастьяну Фундоре. Возвращение Цзю после того обидного поражения вызывало огромный интерес, а в бою против Муртазалиева он котировался выше. В россиянине многие эксперты вообще видели проходного чемпиона, случайно взлетевшего на верхушку.

Однако ход матча оказался шокирующим для тех, кто не сомневался в успехе Тима Цзю. За неполных три раунда австралиец четырежды побывал в нокдауне после ударов слишком легко читавшего все его маневры и слишком быстрого оппонента. Секундантам Цзю, видевшим, в каком ужасном состоянии находится боксер, пришлось выкидывать на ринг белое полотенце, чтобы остановить избиение.

Фото: Lee Smith / Reuters Джош Келли

После этой победы казалось, что Бахрама Муртазалиева впереди ждут не менее значимые и резонансные бои. Однако выяснилось, что желающих пересечься с ним немного. В конце концов IBF санкционировала поединок Муртазалиева против известного американца Эриксона Лубина. Но тот, хотя выглядел уже фактически согласованным, в августе внезапно сорвался. Лубин и его представители отказались от своих обязательств ради назначенного на ноябрь матча с молодым и чрезвычайно востребованным у публики Верджилом Ортисом — бойцом с «чистым», из 23 побед, послужным списком, званием временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и богатым покровителем в лице руководителя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, крупнейшего сейчас инвестора на боксерском рынке, Турки Аль аш-Шейха.

Таким образом, Джош Келли, по сути, стал заменой Эриксону Лубину, и вряд ли совершенно равноценной. Формально у Келли неплохой послужной список.

В нем на 17 побед приходится одно-единственное поражение. Его британцу нанес в 2021 году россиянин Давид Аванесян, в то время считавшийся охотником за чемпионским титулом. Джошу Келли не удалось продержаться против Аванесяна и шести полных раундов.

Но вот после той неудачи он выиграл семь подряд поединков. Правда, реальная цена этих успехов Келли не слишком велика. Сталкивался он исключительно с рядовыми противниками, такими как румын Флавуис Бия, которого британец отправил в нокаут уже в первом раунде в июньском матче. Скажем, на BoxRec достижения Келли не произвели никакого впечатления. В его рейтинге лучших боксеров первого среднего веса он находится лишь на 19-й позиции.

