Маслозавод «Юг Руси» привлек более 29,5 млрд рублей в кредит

Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» получил кредитную линию объемом свыше 29,5 млрд руб. Поручителем по сделке выступила головная компания агрохолдинга ООО «Юг Руси». Информация появилась на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно опубликованным сведениям, договор заключен сроком на один год. По его условиям маслозавод должен предоставить залоговое обеспечение, открыв специальный залоговый счет в банке.

Ранее в 2025 году группа компаний планировала привлечь 15 млрд руб. на три года. Процентная ставка должна была составить ключевую ставку ЦБ плюс не более 6% годовых. Позже МЭЗ «Юг Руси» открыл шестилетнюю кредитную линию в размере 27,2 млрд руб.

В 2023-2024 годах главным финансовым партнером ГК «Юг Руси» был «Московский кредитный банк». Он провел размещение внебиржевых коммерческих облигаций компании на 45,7 млрд руб. в декабре 2023 года, а затем сам приобрел эти ценные бумаги.

В 2024 году «МКБ» предоставил маслозаводу группы 5 млрд руб. на год. В залог банк получил принадлежащие ООО «Юг Руси» 100% акций АО «Юг Руси», 99,9% в капитале ООО «Золотая семечка», 100% в ООО «Край солнца» и ООО «МЭЗ Юг Руси», а также 98% в ООО «Юг Руси Золотая семечка». Кроме того, «МКБ» стал залогодержателем исключительного права на товарный знак «Юг Руси».

Валентина Любашенко