В Москве убит режиссер и кинооператор Сергей Политик

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины на востоке Москвы. Имя погибшего не приводится. СМИ пишут, что это режиссер и кинооператор Сергей Политик.

По данным следствия, ЧП случилось возле дома на улице Сталеваров вечером 18 октября. Причиной стал «конфликт на бытовой почве». Предполагаемый убийца — иностранец 1992 года рождения. Он ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия. Потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение груди и умер в больнице. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что погиб именно 56-летний режиссер и кинооператор Сергей Политик.

Telegram-канал Baza сообщает, что режиссер сделал замечание неизвестному, который странно себя вел, а тот «накинулся на него с ножом». Аналогичную версию приводят РЕН ТВ и Telegram-канал Mash. Подозреваемый в убийстве — 33-летний гражданин Армении.

Сергей Политик работал оператором-постановщиком в сериале «Закрытая школа», а также при создании фильмов «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».