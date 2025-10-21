В Азове начали вывоз мусора с Аллеи Героев

С территории городского кладбища в Азове, включая Аллею Героев, начался вывоз мусора, свезенного «серыми» возчиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ситуация с Аллеей Героев в Азове вызвала у меня крайнее возмущение. С июля там не могут убрать мусор. Третий раз слышу об этом: проблема решается на короткий срок и возникает снова»,— говорится в сообщении главы региона.

Чтобы ситуация не повторялась, глава региона потребовал от властей Азова заключить постоянный договор с регоператором на вывоз мусора с территории городского кладбища, а также установить 20 дополнительных контейнеров и пять мульд для сбора отходов. Более того, губернатор поручил приобрести в следующем году еще 20 мульд.

«И чтобы это больше не повторялось: будет установлено ограждение всей территории, камеры видеонаблюдения, чтобы ловить тех, кто несанкционированно сваливает мусор, и перекрыть все грунтовые дороги для подъезда таких "бизнесменов "»,— отметил глава региона.

Юрий Слюсарь добавил, что решение проблемы вывоза мусора с территории городского кладбища — «вопрос в эффективности властей Азова. Ситуация взята под мой личный контроль. Требую результат, а не отчеты».

Наталья Белоштейн