Похититель картины Рембрандта дал совет грабителям Лувра, что делать с украденными украшениями

Американский музейный вор Майлз Коннор, выкравший картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, обратился к грабителям из Лувра. По его мнению, через несколько лет украденные украшения следует вернуть музею за вознаграждение.

Майлз Коннор

Фото: John Tlumacki / The Boston Globe / Getty Images

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них (украденных драгоценностях.—"Ъ") хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей»,— уточнил Майлз Коннор в интервью ABC.

Как подсчитал господин Коннор, за украшения грабители смогут получить $5 млн вознаграждения. Эта кража, убежден эксперт, очень близка к тому, чтобы стать самой дорогой в истории музейных ограблений. Он уточнил, что ценность украденного состоит не только в фактической стоимости, но и в его исторической значимости.

Лувр ограбили 19 октября. Из музея под видом сотрудников воры вынесли девять исторических драгоценностей. Среди украденного — ожерелье и серьги из коллекции второй жены Наполеона, императрицы Мари-Луизы; колье, серьги и тиара из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении. В МВД Франции допустили, что к краже причастны иностранцы.

