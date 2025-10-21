В двух районах Дона мировые судьи получили бессрочные полномочия

На заседании ЗС РО 21 октября избрали мировых судей для Каменского и Азовского районов. Виктора Кабаненкова и Игоря Третьякова назначили на должности без ограничения срока полномочий.

Кандидатуру господина Кабаненкова утвердили на судебный участок № 2. Виктор Кабаненков уже занимал эту должность — впервые его избрали в 2022 году на три года. С 1988 года он работал следователем в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, затем в Новочеркасске.

Игоря Третьякова на судебный участок № 2 в Азовском переизбрали на прежнее место без срока ограничения. До текущего назначения Третьяков работал на участке три года. Ранее он был мировым судьей в Октябрьском районе на судебном участке № 4.

Валентина Любашенко