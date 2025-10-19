Путин рассказал о химии в дружбе с Михалковым

Президент России Владимир Путин рассказал о близкой дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их отношениях «есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия». Такое признание прозвучало в документальном фильме «Никита Михалков», посвященном 80-летию режиссера, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале «Вести».

Господин Путин подчеркнул, что главной чертой Михалкова является его патриотизм, но не поверхностный, а глубокий, содержательный и философский. «Мне кажется, что самое главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова — патриот нашей Родины»,— сказал глава государства.

В фильме президент также рассказал о многолетнем общении с режиссером, подчеркнув влияние Никиты Михалкова на культурную повестку страны и его активное участие в общественных дискуссиях. Юбилей режиссера отмечается 21 октября.