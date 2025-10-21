«Эталон» планирует провести SPO в ноябре

Девелоперская группа «Эталон» (МКПАО «Эталон Груп») планирует провести SPO в ноябре 2025 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Сделка может стартовать в 20-х числах месяца.

SPO (Secondary Public Offering) — вторичное размещение акций на бирже. Их предлагает купить действующий акционер или группа акционеров. Капитал попадает продающим акционерам, а не компании. SPO могут проводить для расширения круга инвесторов, фиксации прибыли, снижения доли государства.

«В настоящее время необходимо зарегистрировать проспект эмиссии и осуществить техническую готовность проспекта, а также получить разрешение антимонопольных органов. <...> Если же требуемых разрешений получено не будет, то сделка может быть перенесена на начало 2026 года»,— отметили в компании.

Акционеры группы решили разместить до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по номинальной цене 0,006 руб. за каждую по открытой подписке на Мосбирже. Цена размещения будет определена позже. Привлеченные по сделке средства используют, чтобы купить АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система».

О покупке «Бизнес-Недвижимость» стало известно в конце августа. На балансе структуры — 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге, включая бывшие здания АТС. Сумма сделки составит 14,1 млрд руб. Участки «Бизнес-Недвижимости» будут использованы под жилую и коммерческую недвижимость. «Эталон» уже запланировал 18 проектов площадью более 200 тыс. кв. м.