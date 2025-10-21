Конкурс на строительство промышленной ливневки за 292 млн объявила ОЭЗ «Липецк»

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ) объявило торги на строительство ливнево-промышленной канализации в рамках четвертого этапа возведения инфраструктуры на елецкой площадке. Начальная цена контракта — 291,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — средства облбюджета. Согласно документации, подрядчику предстоит исполнить обязательства с даты заключения контракта до 30 октября 2026 года. За это время он должен построить ливнево-промышленную канализацию, в том числе устроить смотровые колодцы, водопропускную трубу, футляры, узлы учета ливневых стоков, водовыпуски. Гарантийный срок — пять лет.

Подавать заявки на конкурс можно до 5 ноября, итоги подведут 10-го.

ОЭЗ «Липецк» была основана в 2006 году. Она включает елецкую и грязинскую площадки. Как отметили в облправительстве, объем привлеченных ей инвестиций к августу 2025 года достиг 120 млрд руб. По собственным данным, в ОЭЗ зарегистрировано 68 резидентов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. Всего на обеих площадках создано более 6,3 тыс. рабочих мест.

В феврале прошлого года ОЭЗ «Липецк» заключила контракт на возведение новой инфраструктуры с орловским АО «Орелдорстрой». За 687 млн руб. компания обязалась построить автодороги, примыкания, пересечения, проезды, осуществить монтаж водопропускных труб и ливневой канализации.

О планах ГК «Агротек» по запуску второй очереди семеноводческого центра в ОЭЗ «Липецк» за 2,5 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова