За 19 лет ОЭЗ «Липецк» привлекла 120 млрд рублей инвестиций

Губернатор Игорь Артамонов поздравил с 19-летием особую экономическую зону (ОЭЗ) «Липецк». За это время она привлекла 120 млрд руб. инвестиций. В ОЭЗ зарегистрированы 67 резидентов. Объем произведенной продукции составил более 470 млрд руб., налоговых отчислений — 28,7 млрд руб. Строятся пять новых предприятий и столько же — расширяют производства. Создано более 6 300 рабочих мест. Об этом сообщили в региональном правительстве.

ОЭЗ включает три промышленные площадки: в городах Липецк и Грязи, а также в Елецком районе. Общая площадь участков — около 2,5 тыс. га.

В VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности «Липецк» дважды — в 2022-м и в 2024 годах — занимала позицию лучшей ОЭЗ промышленно-производственного типа в стране.

ОЭЗ «Липецк» сотрудничает с учебными заведениями. Например, Грязинский технический колледж — ключевая площадка для обучения сварщиков, операторов ЧПУ, электромонтеров. Студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ.

«Наше сотрудничество с резидентами выходит на новый уровень — компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. А это значит, что молодые специалисты будут востребованы на современных предприятиях»,— отметил губернатор.

Также в ОЭЗ активно развивается промышленный туризм. С августа 2024 года ее посетили более 4 тыс. человек.

