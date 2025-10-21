Багдад попросил Пентагон не спешить

Американские войска останутся на западе Ирака вопреки договоренностям о переформатировании миссии иностранной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено). Об этом 20 октября впервые объявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани. По его словам, Пентагон сохранит на базе Айн аль-Асад до 350 своих военных советников, которые должны будут помогать местным войскам в предотвращении угроз со стороны джихадистов. Решение повременить с выводом иностранных военных, как следует из заявления центрального правительства, было принято после того, как в соседней Сирии к власти 8 декабря 2024 года пришел альянс исламистских группировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bryan Woolston / Reuters Фото: Bryan Woolston / Reuters

Американские военные продолжат эксплуатировать военную базу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, заявил Мухаммед ас-Судани. «Для того чтобы проводить, организовывать и отслеживать некоторые операции, направленные против ИГ (признано в России террористическим и запрещено.— “Ъ”) на границе Ирака и Сирии, а также для координации действий с Ат-Танфом (военная база на юго-востоке Сирии, которая контролируется американским контингентом.— “Ъ”), было достигнуто соглашение о размещении в Айн аль-Асаде подразделения из 250–350 советников США»,— проинформировал иракский премьер-министр.

Господин ас-Судани признал, что это противоречит договоренностям с США о сокращении их войск, но многое в ситуации «на земле» изменила смена власти в Дамаске почти год назад. «Переменная, которая возникла после достижения соглашения (между Багдадом и Вашингтоном.— “Ъ”),— это события в Сирии»,— рассказал иракский премьер-министр на встрече с представителями иностранных СМИ в Багдаде. Как известно, после бегства президента Сирии Башара Асада и краха его правительства Ирак привел свои войска в состояние повышенной боеготовности и закрыл общую границу.

Договоренности о том, что силы иностранной коалиции, боровшиеся против ИГ (признано в России террористическим и запрещено), во главе с США должны закончить боевую миссию и перейти к режиму двустороннего партнерства с центральным правительством, Багдад и Вашингтон заключили 27 сентября 2024 года по итогам очередного раунда стратегического диалога.

Соглашение предусматривает, что американский контингент покинет ряд военных объектов на территории республики, в том числе базу Айн аль-Асад и международный аэропорт Багдада, и ограничится исключительно консультативной работой. На этом фоне появились слухи, что войска США покидают Ирак полностью.

В Пентагоне ранее поясняли (см. «Ъ-Онлайн» от 19 августа), что циркулирующие сообщения о целях передислокации сил США «искажают обстановку в Ираке, создавая впечатление, что речь идет о выводе войск». Источник “Ъ” в американском военном ведомстве тогда подчеркнул, что никаких новых распоряжений по этому поводу не было и стороны продолжают придерживаться совместной декларации 27 сентября 2024 года.

Не исключено, что Ирак волнует не только активность джихадистов по обе стороны сирийско-иракской границы, но и возможный коллапс переходного правительства в Дамаске. 1 октября со ссылкой на американские источники издание Al-Monitor написало, что недостаточная устойчивость сирийского руководства, возглавляемого президентом Ахмедом аш-Шараа, тревожит спецслужбы США. «С новым правительством связана некоторая хрупкость, существование которой хорошо осознают в том числе в самом правительстве (Ахмеда аш-Шараа.— “Ъ”),— заявил изданию военный источник.— Мы просто наблюдаем, как будет формироваться (постоянное.— “Ъ”) правительство и как будет выглядеть силовой аппарат, прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения».

Пока же чиновники администрации президента США Дональда Трампа продолжают вести переговоры с центральным правительством Ирака о более традиционной форме партнерства в оборонной сфере, утверждают собеседники Al-Monitor.

Вероятно, Вашингтон хочет убедить Багдад дать зеленый свет тому, чтобы американские войска сохранили широкие оперативные возможности.

Более открыто США попытаются поговорить с Ираком на эту тему после того, как в республике 11 ноября пройдут парламентские выборы, добавляют источники.

То, что Ирак сохраняет не последнее место в американской повестке, проиллюстрировало решение Дональда Трампа назначить специального посланника по этой стране. Глава Белого дома объявил 19 октября, что им станет Марк Савайя — предприниматель из Мичигана, который занимается продажей медицинской и рекреационной продукции из каннабиса. «Глубокое понимание Марком отношений между Ираком и США и его связи в регионе помогут продвигать интересы американского народа,— отметил президент США.— Марк был ключевым игроком моей кампании (на выборах 2024 года.— “Ъ”) в Мичигане, где он и другие помогли добиться рекордного количества голосов среди американских мусульман».

Нил Кербелов